منتخب الجودو يتأهب للمشاركة في بطولة بوادبست جراند سلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ منتخب الجودو الدخول في مرحلة التركيز الأخيرة استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركة في بطولة جراند سلام بالعاصمة المجرية بودابست أواخر شهر أكتوبر المقبل، كمحطة رئيسية من محطات الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويوجد حالياً منتخب الإمارات في معسكر خارجي برومانيا التي سيتوجه منها مباشرة الليلة إلى جمهورية مولدوفا بعد أن قضى أسبوعين في ضيافة المنتخب الروماني للتدريبات وإقامة النزالات والتجارب القوية مع لاعبي المنتخب الروماني.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصال هاتفي مع البعثة على سير برنامج إعداد المنتخب وأهم المكاسب من التدريبات المشتركة مع المنتخبين المولدوفي والروماني على مدار الشهور الماضية لضمان تطور مستوى اللاعبين فيكتور المشارك في وزن تحت 73 كجم، وايفان في وزن تحت 100 كجم، وذلك بإشراف المدرب فاسيلي فولك.

وكان معسكر رومانيا شهدت تدريبات قوية وإقامة عدة مباريات تجريبية في شكل بطولة مصغرة بين كشفت عن جاهزية المنتخب لاستئناف النشاط الدولي وسط ضوابط صارمة للحد من خطورة وباء كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يبقى المنتخب في مولدوفا حتى موعد السفر إلى بودابست للمشاركة في بطولتها أواخر أكتوبر، ومن بعدها سوف يدخل في مرحلة إعداد أخرى للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام للجودو المقرر إقامتها في شهر ديسمبر من العام الجاري والتي ستكون محطة إضافية من محطات الإعداد لأولمبياد طوكيو في صيف 2021 وهي الحدث الأبرز والأولوية الأولى للمنتخب.