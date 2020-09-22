نادي الذيد يختتم اختبارات امتحان الآيلتس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الذيد سلسلة من الاختبارات التي أجراها لامتحان الآيلتس والذي استهدف عدداً من اللاعبين والطلبة وأبناء المجتمع وذلك في مقر مركز الآيلتس واللغات في النادي.

ويعد مركز الآيلتس واللغات الذي أنشأه النادي ضمن أروقته أحد أبرز المراكز الثقافية والمعدودة على مستوى الدولة والذي يوفر كافة الاختبارات اللازمة للطلبة للتنقل في مختلف المراحل التعليمية.

وقام سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد يرافقه خليفة مبارك دلموك عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية الثقافية المجتمعة بنادي الذيد بزيارة تفقدية لمتابعة أجواء سير الاختبارات والتأكد من الإجراءات الاحترازية، والتي من ضمنها التباعد وتقليص أعداد الممتحنين.

وأشار إلى أن نادي الذيد يواصل من خلال رؤيته الثقافية والمجتمعية دوره في تعزيز هذا التواصل المجتمعي من خلال ما يوفره من بيئة ثقافية متكاملة تتيح مختلف النشاطات علاوة على عقد الاختبارات المختلفة في مركزه داخل النادي.

وأكد ابن هويدن أن النادي أخذ على عاتقه توفير مثل هذه الاختبارات بهدف التسهيل على أبناء المنطقة وضمان التحاقهم بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية التي تتطلب اجتياز مثل تلك الاختبارات.