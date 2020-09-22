«كورونا» يضرب الشرطة العراقي بالدوحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن نادي الشرطة العراقي تعرض مدرب اللياقة البدنية لفريقه الكروي الأول، الإسباني جونزالو رودريجيز إلى الإصابة بفيروس «كورونا»، أثناء تواجد الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في تصفيات بطولة الأندية الآسيوية، مؤكداً عزله عن بعثة الفريق.

وقال مصدر مقرب من فريق الشرطة العراقي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مدرب اللياقة البدنية لفريق الشرطة العراقي، الإسباني جونزالو رودريجيز والتي أجريت قبل مباراة الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني التي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، مبيناً، أنه تم حجر المدرب في فندق خاص بالمصابين بفيروس «كورونا».

وتابع: «هناك شكوك حول إصابة اللاعب كرار محمد وقررت اللجنة الصحية المسؤولة عن البطولة إعادة إجراء الفحص للاعب للتأكد من سلامته».

يذكر أن فريق الشرطة أكمل مبارياته في دور المجموعات وينتظر نتيجة لقاء الأهلي والاستقلال لحسم بطاقة التأهل المتأرجحة بينه و بين الاستقلال، بعدما ضمن الأهلي صدارة المجموعة، إذ إن خسارة الاستقلال الإيراني ستجعل الشرطة يترشح ثانياً.