الديوانية العراقي يطلق اسم «فالح عبد حاجم» على ملعبه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشف رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية العراقي حسين العنكوشي، أن إدارته قررت إطلاق اسم لاعب المنتخب العراقي الأول السابق وابن مدينة الديوانية الراحل فالح عبد حاجم على ملعب «الديوانية» اعتزازاً منها بخدماته الكبيرة للكرة العراقية ولمحافظة الديوانية.

وقال العنكوشي في تصريح خاص لـ«الخليج الرياضي»، إن الإدارة حريصة كل الحرص على تكريم وتقييم جهود جميع أبناء النادي الذين خدموه في العقود الماضية، ومن هذا السياق قررنا اطلاق اسم لاعب منتخب العراق الأول وفريق الديوانية ومدربه السابق الراحل فالح عبد حاجم على ملعب الديوانية.

وأضاف أن هذه المبادرة هي من باب الاعتزاز والتكريم والتقييم لكل الرياضيين الذين أسهموا في رفع وتطوير مستوى الرياضة في الديوانية.

يذكر أن العنكوشي وبعد طريقة عمله الاحترافية في نادي الديوانية الرياضي بات يمثل ظاهرة مميزة في سماء الرياضة العراقية، لأنه يعمل بخطوات احترافية حقيقية عبر تعاقده مع لاعبين أجانب مهمين، فضلاً عن توفير كل السبل المكنة لفريق الديوانية، الأمر الذي جعل الأندية العريقة في العراق تقع في حيرة من أمرها أمام ما بذله هذا الرجل.

يذكر أن اللاعب فالح عبد حاجم، كان أحد نجوم المنتخب العراقي في سبعينات القرن الماضي وحصل على شهرة واسعة جداً بعد أن سجل ثلاثة أهداف في مرمى منتخب شباب ألمانيا في عام 1969.