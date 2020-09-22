على خطى صلاح ودي بروين.. تشيلسي لا يملك خيار استعادة لامتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن عدم امتلاك نادي تشيلسي الإنجليزي خيار استعادة ظهيره الأيمن السابق طارق لامتي (19 عاماً) الذي باعه في يناير الماضي لبرايتون مقابل 3 ملايين استرليني فقط بعد دخوله الـ6 أشهر الأخيرة في عقده.

وتساءل مشجعو البلوز بعد خسارة فريقهم أمام ليفربول عن سبب التفريط بلامتي الذي تألق في مباراة الفوز على نيوكاسل وكتب أحدهم: «نجم آخر يفلت من النادي مثلما أفلت محمد صلاح وكيفن دي بروين، هل سيقفز سعره لـ30 مليون استرليني ونراه مثلما رأينا صلاح ودي بروين أفضل لاعب للعام؟».

ولد لامتي في هيلنجدون بالعاصمة البريطانية لندن من أصول غانية، وانضم لأكاديمية تشيلسي بعمر 8 سنوات ودشن مسيرته الاحترافية في 29 ديسمبر 2019 أمام أرسنال بديلاً لفيكاو توموري وساعد الفريق على ريمونتادا من الخسارة بهدف إلى فوز 2-1.

ووصف لامتي شعوره بعد أول ظهور مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب لامبارد وقال: «تسارعت نبضات قلبي، إنها اللحظة التي كنت أنا وعائلتي ننتظرها». وكان لامتي سابع لاعب من الأكاديمية في عهد لامبارد يظهر مع الفريق الأول لكنه لم يشارك سوى 3 مرات قبل بيعه لبرايتون (النوارس) بسعر زهيد ووقع عقداً لـ3 سنوات نصف.

وبدأ لامتي مشواره مع النوارس هذا الموسم أمام فريقه السابق تشيلسي وصنع هدف زميله لياندرو تروسار في مباراة الهزيمة على يد البلوز 3-1 وأربك دفاعات تشيلسي بسرعته.

وعلى الصعيد الدولي، مثل لامتي منتخب إنجلترا دون الـ18 ودون الـ21 عاماً ورغم محاولة الاتحاد الغاني إقناعه بتمثيل البلاد إلا أنه اختار إنجلترا ولعب أول مباراة مع منتخب دون الـ21 أمام النمسا (2-1 ) في التصفيات الأوروبية في 8 سبتمبر الجاري.