شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان العراقي يجدد تعاقده مع عبد الرزاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي العراقي تعاقدها مع مهاجم فريقها الكروي الأول الشاب أحمد عبد الرزاق.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان، أن إدارة نادي نفط ميسان الرياضي جددت تعاقدها مع اللاعب الشاب أحمد عبد الرزاق لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل.

يذكر أن مدرب فريق نفط ميسان الجديد رزاق فرحان قد ركز وعبر التشاور مع ادارة النادي على ضرورة الاعتماد على لاعبي الفريق الشباب الذين مثلوه في الموسم الماضي، لأن أغلبهم من الطاقات الشابة الجيدة التي استطاعت أن تؤكد حضورها في المباريات الكبيرة.

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