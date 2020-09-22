مسافي يخسر ودية العروبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خسر مسافي تجربته الودية أمام العروبة بهدفين نظيفين، وسيخوض الفريق تجربة أخرى الخميس المقبل أمام رديف شباب الأهلي، واعتبر عبد الغني نوح مدرب مسافي أن المباراة كانت جيدة وأفادت الفريقين، وقال: «أود الإشارة إلى قوة فريق العروبة، واجهنا فريقاً جيداً ومنظماً وأعتقد أنه سيكون منافساً شرساً على الصعود وهو قدم لنا تجربة مفيدة جداً في رأيي».

وأضاف: «بالنسبة لفريقي فبالتأكيد المباراة كانت مفيدة جداً والنتيجة لم تكن مهمة لأننا نركز حالياً على جوانب أكثر أهمية، ما زلنا نتعرف إلى فريقنا ونقف على نقاط قوتنا وعلى المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، خضنا ثلاث تجارب كانت جيدة للغاية وأمام الفرق المرشحة للصعود وصاحبة الإمكانات الكبيرة، ونجحنا في مجاراتها وخرجنا بما نريد من اللعب أمامها».

وأنهى بقوله: «لست قلقاً على فريقي، أعتقد أنه يتطور بصورة مرضية لكن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من التجارب».