جيلبرتو: أحلم بالعمل فى الأهلى.. وجوزيه حالة فريدة ولا يقارن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنجولى جيلبرتو، لاعب الأهلى السابق، إنه فخور بالفترة التى قضاها بين جدران القلعة الحمراء والإنجازات التى حققها رفقة الشياطين الحمر، وأضاف الأنجولى جيلبرتو ، فى تصريحات تليفزيونية: "من صغري وأنا أحلم بالاحتراف والجميع توقع لى ذلك وقد نجحت فى اللعب بصفوف أتليتكو الذى يعد أهلى أنجولا، ومنه انتقلت للقلعة الحمراء".
وأردف: "لعبت فى الأهلى 8 سنوات، واللعب له بمثابة فخر لى، أنا مدين له بالكثير وأتمنى أن أعمل به وأساهم فى إنجازاته من الناحية الفنية كما ساهمت بها كلاعب، لأننى ابن النادي".
وأكمل: "لقد خضت الكثير من المباريات الصعبة مع الأهلى، ولكن يظل اللقاء الأصعب، فى نهاية دورى 2008 -2009 والذى توجنا فيه على حساب الإسماعيلي".
وأتم قائلا: "فايلر لم يصل لمستوى مانويل جوزيه، المدربان مختلفان عن بعضهما تماما وجوزيه لايقارن بأحد، جوزيه قاد أفضل جيل فى مصر وعند تقيمي لمدربي الأهلى، فإن جوزيه حالة فريدة".
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