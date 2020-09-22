شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أزمة بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء الجولة 29 من الدوري الممتاز، ويبذل الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش مع الجهاز الطبى أقصى جهد فى الأيام المقبلة للتغلب على تلك الإصابات، حتى لا تؤثر على مشوار الفريق فى منافسته الشرسة على وصافة الدورى مع الزمالك والقاولون العرب.

ويعانى دودو الجباس مهاجم الفريق وأحمد توفيق لاعب الوسط من الإصابة فى العضلة الخلفية، التى غاب الثنائى على أثرها عن مواجهة حرس الحدود التى أقيمت أمس الإثنين، ومن المتوقع أن يستمرا فى الغياب عن مواجهة الدراويش.

وحول موقف المصابين أكد تشاتشيتش أنه سيتم مراجعة موقف أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق مع الجهاز الطبي قبل مواجهة الإسماعيلى، ولكنه لا يرى إمكانية مشاركة ولفريد كانون الذى مازال يعانى من الإصابة، لافتًا إلى إن الأهم بالنسبة إليه عودة عبد الله السعيد بعد غياب استمر لشهر كامل، وسيرى موقف إيريك تراوري مع الجهاز الطبي خاصة وأنه غادر مباراة الحدود مصابا هو الآخر.

ويغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة الإسماعيلي، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.

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