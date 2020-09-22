الأولمبية المصرية تنعى كريم سامح لاعب السلة: ندعو المولى أن يتغمده بواسع رحمته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بمزيد من الحزن والأسى لاعب كرة السلة كريم سامح عزب لاعب منتخب مصر لكرة السلة والمحترف بدوري الجامعات الأمريكي بعد صراع طويل مع مرض السرطان لمدة ثمانية أشهر. ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب وأسرة كرة السلة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. توفى صباح أمس كريم سامح لاعب منتخب كرة السلة والمحترف بدورى الجامعات الأمريكية بعد صراع مع المرض. Advertisements وأصيب اللاعب الراحل والذى كان يدرس بجامعة memphis الأمريكية بمرض السرطان وهو ما أدى إلى وفاته. يذكر أن كريم سامح شارك مع منتخب الناشئين وقت قيادة المدير الفنى الصربى برانسلاف جيمت، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب الشباب فى غدة بطولات منها البطولة الأفريقية.

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