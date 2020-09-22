شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الاثنين 21 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأثنين 21 / 9 / 2020 العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها استعدادات الأهلي لمباراة نادي مصر المقرر لها بعد غد، واجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق

ضحكة كهربا والشيخ ومشاركة صالح جمعة الأبرز فى مران الأهلى.. صور

سيطرت الضحكة على ثلاثى النادى الأهلى محمود كهريا وحسين الشحات وأحمد الشيخ فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يُجرى «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة نادى مصر فى الدورى

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي «رابيد تيست»، اليوم الاثنين، عقب انتهاء المران الصباحي استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة بعد مباراة المقاصة الأخيرة.

الأهلى يهنئ جيلبرتو بعيد ميلاده

حرص النادي الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد واحد من أهم نجومه على مدار تاريخه فى مركز الظهير الأيسر وهو الأنجولي جيلبرتو من خلال الحساب الرسمي للفريق على موقع انستجرام، ونشر صورته بقميص النادي الأهلى خلال فترة لعبه مع الفريق، وعلق عليها بكتابة: "نتمني لك عيد ميلاد سعيد"، ثم أضافوا سؤالا لجمهور القلعة الحمراء عما إذا كانوا يتذكروا أول مباراة للنجم الأنجولي برفقة الأهلى.

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن صفقات الأهلى الصيفية وآخر تطورات موقف أزارو

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق لقب الدورى المصرى عن جدارة واستحقاق، وقال عبدالحفيظ فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الموسم الحالى شهد أموراً جدلية بعيدة عن الرياضة، لكن التتويج بالدورى الأهم فى كل دول العالم، يتوج بها الفريق الأكثر استقرارًا، الفريق الذى يتوج به يكون عن جدارة واستحقاق".

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الخطيب يجتمع مع فايلر لحسم ملف صفقات الأهلي للموسم الجديد

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى الوقت الحالي، بعد انتهاء مران الفريق الصباحى، لبحث عدد من الملفات الشائكة.

فايلر يناقش مع مدافع الأهلي كواليس رفض رحيله لتركيا

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع رامى ربيعة، مدافع الفريق، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخلال الجلسة الفنية المطولة، حرص السويسري رينيه فايلر على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية لرامى ربيعة، وتطرق الحديث بين الثنائى لتلقي رامي ربيعة عرضاً تركياً فى الساعات الماضية، خاصة بعد عرض الأمر على فايلر وقام الأخير برفضه نظراً لحاجة الفريق لجهود اللاعب.

فايلر يُطالب بروكيتش بترشيح مدافع وظهير للتصعيد في الأهلي

تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين من أجل ترشيح 2 لاعبين للتصعيد للفريق الأول أحدهما يلعب في مركز المساك والآخر في مركز الظهير الأيمن خاصة بعد الإصابات القوية التي ضربت أكثر من عنصر في الخط الخلفي خلال الفترة الماضية، ويرغب فايلر في تصعيد الثنائي للمشاركة في التدريبات قبل الوقوف على مستواهم ومن ثم تحديد إمكانية الدفع بهما في المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام من عدمه خاصة بعد حسم اللقب قبل 7 جولات من نهايته.

وليد سليمان يحتفل بالتتويج بالدورى: مبروك لجمهور الأهلى العظيم والقادم أفضل

حرص النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام الـ 42 في تاريخ النادي، حيث نشر صورة للاعبي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "مبروك لجمهور الأهلي العظيم والقادم أفضل".

الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى نصف النهائى على صالة صيد أكتوبر ، لينجح فى الثأر من الأبيض الذى تفوق عليه بالجولة الأخيرة من الدورى الممتاز بنتيجة 3 /1 بالرغم من حسم الأهلى اللقب من الجولة قبل الأخيرة.