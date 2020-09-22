شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يكشف عن موعد عودته للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلى، إنه يسير بخطوات منتظمة نحو العودة للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأضاف كريم نيدفيد، فى تصريحات تليفزيونية: "سعيد بتتويجنا بالدورى، حققنا بطولة مهمة وأول هدف نصل له هذا الموسم وهدفنا الثاني هو التتويج الأفريقي".

وتابع: "حالتى الصحية تتحسن من وقت لآخر والمرحلة المقبلة أهم مرحلة فى التأهل، أتمنى أن أعود مع بداية الموسم المقبل والأهلى يراعي موقفي ولايستعجل عودتي، ومسألة انتهاء مشوارى الكروي بسبب الإصابة مجرد شائعة".

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وأردف : "أشكر محمود الخطيب لما يقدمه لى، ولكل اللاعبين ودعمه للفريق لا تصفه كلمات، ومعاملة الخطيب للاعبين المصابين تمثل دعما كبيرا لنا".

وتابع: "الأهلى يصرف كل مستحقاتي ومكافات البطولات واسمى لم يرفع من القائمة، والأهلي لم يتأخر في أي شيء يخص علاجي أو سفري، ومقاضاة المركز الطبي الالمانى الذى تسبب فى تفاقم اصابتى بالجراحة الخاطئة قرار يخص الاهلى".

وأتم: "أحلم بالاحتراف عبر بوابة الأهلى وأرفض تقييم قرار رمضان صبحي".