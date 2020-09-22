شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض عرضا سعوديا بـ400 ألف دولار لوليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أن النادى الأهلى تلقى عرضا من أحد الفرق السعودية من أجل ضم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن العرض السعودي وصل إلى 400 ألف دولار.

وقال أحمد شوبير خلال برنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت ، إن الأهلى رفع العرض السعودي وطالب بزيادة القيمة المالية للعرض قبل مناقشته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، مؤكدًا أن وليد أزارو يتبقى فى عقده مع الأهلى موسم واحد.

ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق من الأجازة التي يقضيها في بلده، بعد تحديد اللاعب عودته بشكل مبدئي وصوله أول الأسبوع المقبل، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمي لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك بعد قطع إعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 الف دولار الي مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.