شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يطالب بتجديد استعارة محمد شريف من الأهلى.. وعرض كرواتى لمحمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، إنه تم إرسال فاكس رسمى لإدارة النادى الأهلى، من أجل تجديد إستعارة محمد شريف، الذى ستنتهى إعارته لصفوف الفريق البترولى بنهاية الموسم الجارى، لافتًا إلى إن إدارة القلعة الحمراء رحبت بتجديد إعارة اللاعب، بشرط استطلاع رأي الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر أولاً، من أجل إبداء رأيه وتحديد مدى حاجته لخدمات اللاعب من عدمه.

أضاف زكريا السيد فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن إنبى لديه رغبة شددة فى الإبقاء على محمد شريف، خاصة أن اللاعب تألق بشكل لافت للنظر فى الفترة الحالية، تحت قيادة حلمى طولان الذى سينتهى تعاقده مع الفريق البترولى بنهاية الموسم المقبل، مشيرًا إلى إن محمد شريف يرغب أيضًا فى استمرار تجربته مع إنبى.

Advertisements

وعن محمود جاد حارس مرمى الفريق، أكد رئيس إنبى، إنه تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية فى الدورى الكرواتى، إلا إنه رفض البت بشكل رسمى فى العرض، وطلب التأجيل لحين انتهاء الموسم، وبعد أن يتم استطلاع رأى الجهاز الفنى، وفى حالة موافقته سيتم مناقشة العرض من الناحية المادية.

تابع زكريا السيد حديثه، مؤكدًا إن الأهلى لم يطلب شراء أسامة جلال أو كريم فؤاد بشكل رسمى، إلا إن هناك أهتمام من القلعة الحمراء بالثنائى، موضحًا إنه سيعقد جلسة مع الجهاز الفنى عقب مباراة الإسماعيلى لتحديد احتياجات الفريق والعمل على توفيرها.