شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينفي تحديد مصيره مع الأهلى فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، نفى لمقربين قصة تحديد مصيره مع الفريق فى نهاية الموسم كما ردد البعض، مشيرًا إلى أن فايلر مستمر مع الفريق ولا يفكر فى الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم" على قناة تايم سبورت، أن فايلر لم يتلق عرضاً كبيراً من أحد الفرق السعودية لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن فايلر لم يتلقي أي مغريات من أى فريق خلال الأيام الماضية.