شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يغلق صفحة مباراة وادى دجلة ويبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت عصر الاثنين على جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبلة على استاد المكس بالاسكندرية فى الجولة 29 للمسابقة ، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة وادى دجلة تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

فى سياق مختلف، رفض مسئولو بتروجت كل الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرًا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى ما زال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضًا جديدًا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

Advertisements

ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.