شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز.. وتعرضت للخيانة فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تقديمه مباراة جيدة أمام بيراميدز، على الرغم من تلقيه هزيمة فى اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات بطولة الدوري، وقال العشري فى تصريحات تلفزيونية: "أحاول جاهدًا مع فريق حرس الحدود لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من ضغط المباريات، وكنت ندًا قويًا لفريق بيراميدز فى مواجهة اليوم".
وعن أزمته مع نادي المصري البورسعيدي: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي للفريق البورسعيدي، وحصلت على الباقي، وكنت أريد أن أسعد جماهير النادي ولكن لم يحالفني التوفيق، وتعرضت للخيانة من جانب إدارة النادي".
حقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.
بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشرى: قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز.. وتعرضت للخيانة فى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.