شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز.. وتعرضت للخيانة فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تقديمه مباراة جيدة أمام بيراميدز، على الرغم من تلقيه هزيمة فى اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات بطولة الدوري، وقال العشري فى تصريحات تلفزيونية: "أحاول جاهدًا مع فريق حرس الحدود لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من ضغط المباريات، وكنت ندًا قويًا لفريق بيراميدز فى مواجهة اليوم".

وعن أزمته مع نادي المصري البورسعيدي: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي للفريق البورسعيدي، وحصلت على الباقي، وكنت أريد أن أسعد جماهير النادي ولكن لم يحالفني التوفيق، وتعرضت للخيانة من جانب إدارة النادي".

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