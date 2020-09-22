شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال لاعب دجلة يعتذر لطفل الملاعب فى مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد هلال لاعب وادى دجلة ، الإعتذار إلى طفل الملاعب بعد الطريقة السيئة التى تعامل بها معه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى ، مشيراً إلى أنه كان تصرفه به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف ونحتاج إلى الفوز باللقاء .

وقال هلال فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذي يقدمه الاعلامي احمد شوبير ، أنه لم يقصد ضرب طفل الملاعب كما ظهر فى الصورة ، مؤكداً أنه يحترم الجميع ولا يقصد الإهانة لطفل الملاعب وأتمني أن يقبل اعتذاري .

محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة فقد أعصابه على أحد صبية الملاعب في لقاء فريقه ضد طلائع الجيش وخلال تنفيذه الى ركلة ركنية قام محمد بمشادة كلامة مع احد صبية الملاعب قام بالكلام معه بطريقة غير لائقة.

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نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف عن طريق عمرو جمال فى الدقيقة 39 فى المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.