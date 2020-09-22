شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يتمنى تولى فيريرا أو باتشيكو القيادة الفنية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ان ما يفعله في السوشيال ميديا طبيعي ويحدث في أوروبا ، قائلا خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن أخدم الزمالك في أي وقت ومفيش حد يقدر يقول لا للزمالك لأن أي شخص يتمنى يكون التواجد وخدمة النادي، متابعا: "كنت بموت نفسي في مبارياتي ضد الزمالك رغم انتمائي للزمالك لأن ده اللي اتربِّينا عليه داخل النادي".

وشدد عبد الملك، "حسن شحاتة سَاهَم بشكل كبير في قوة شخصيتي أثناء وجودي في الملاعب".

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أوضح: أرشِح فيريرا وباتشيكو لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فيريرا قادر علي السيطرة علي أوضة لبس الزمالك، واللاعيبة كلها بتحبه لكنُّهم بيعملوله ألف حساب، عملت مع باتشيكو من قبل، وهو مدرب تكتيكي علي أعلي مستوي، ويجيد الطريقة الدفاعية بشكل مميَز جداً".

استطرد: كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال" هو الأقرب لتدريب الزمالك في الفترة المُقبلة.