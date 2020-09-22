شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الاتحاد السكندرى ويتأهل إلى نهائى كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش إلى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 /0 فى دور قبل النهائى لينتظر الفائز من الأهلى والزمالك لمواجهته فى مباراة تحديد البطل.

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى.

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة.

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