مرتضى منصور يوضح تطورات التعاقد مع مدير فني جديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، دخول ثلاثة أسماء جديدة في دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي دفع الشرط الجزائي ليغادر إلى التعاون السعودي.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك": "حضرت اجتماع اللجنة المكلفة لحسم ملف المدير الفني الجديد، بحضور كل من أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وفاروق جعفر".

وأضاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "نفاوض ثلاثة مدربين أجانب آخرين بسير ذاتية محترمة، إلى جانب كل من جايمي باتشيكو وجابرييل كالديرون والمدرب الإيطالي (باولو تراميزاني)".

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وأكمل: "اللجنة المكلفة لاختيار المدير الفني يتحدثون مع هؤلاء المدربين الثلاثة للتفاوض حوال الأمور التعاقدية، وسنختار الأفضل".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لا نريد الاستعجال في ملف المدير الفني الجديد، نريد المدرب الذي سيقودنا للتتويج بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل 2020/2021".

يُذكر أنه توقفت مفاوضات الزمالك مع الثنائي البرتغالي جوسفالدو فيريرا والسويسري كريستيان جروس، اللذان سبق لهما قيادة الفريق الأبيض في موسمي 2014/2015 و2018/2019 ونجحا في تحقيق ألقاب مع النادي.