فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن عدم تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، سبب اعتذاره عن عدم العودة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفا للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

ونشر فيريرا صورة له عندما كان مديرا فنيا للزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "لجماهير الزمالك الرائعة، أنا سعيد وفخور حقًا بدعوة الزمالك لقيادة الفريق مرة أخرى".

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وأضاف: "لسوء الحظ، لأسباب شخصية وعائلية، لا يمكنني قبول هذا التحدي الجديد في مثل هذا التوقيت المهم للنادي".

وأتم صاحب الـ74 عاما قائلا: "كمشجع، أتمنى كل التوفيق للفريق وأن يصبح بطلاً لإفريقيا، وستكونون دائما في قلبي".

يُذكر أن فيريرا قاد الزمالك في موسم 2014/2015 ونجح في تحقيق ثنائية الدوري والكأس، قبل أن يرحل عن الفريق بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.