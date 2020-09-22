ميدو: حسام غالي سيعود إلى الأهلي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يفكر جديا في عودة حسام غالي، مدير الكرة بالجونة، للعمل في النادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو، في برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" اليوم الإثنين: "الأهلي تواصل مع حسام غالي، وعرض عليه فكرة العودة إلى النادي".

وأضاف: "حسام غالي يصب تركيزه مع نادي الجونة لإنقاذه من الهبوط، ويقوم بدور كبير جدا مع الفريق واللاعبين".

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وتابع: "حسام غالي أثبت مع الجونة أنه مشروع إداري كبير لأي فريق وتعامل بذكاء كبير للغاية مع كل المواقف الصعبة".

وأكمل: "عندما علم محمود الخطيب رئيس الأهلي بالتطور الكبير لحسام غالي في فترته مع الجونة، ليفكر في الاستعانة بخبراته لأنه يرى أنه يتمتع بكل المميزات لتولي منصب مهم جدا في النادي وله تأثير كبير".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلا: "حسام غالي سيعود إلى الأهلي في الموسم الجديد بنسبة كبيرة، ووجوده سيعني رحيل آخرين".