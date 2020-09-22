محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 21 سبتمر 2020.
"تتويج بايرن فأل حسن".. عبدالحفيظ ينفي وجود شروط جزائية بعقود لاعبي الأهلي
ميدو: أنصح مرتضى بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر
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لقطة الدوري.. الحكم المساعد في لقاء إنبي والإسماعيلي يتحدث لمصراوي عن تقبيل يده
بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويواصل مطاردة الزمالك في الدوري
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مرتضى: مفاوضات فيريرا توقفت.. وإعلان اسم المدرب الجديد خلال ساعات
"دعيت عليه" .. أول تعليق لمرتضى منصور على هزيمة كارتيرون المذلة بسداسية
مرتضى منصور: نرفض احتراف مصطفى محمد في دولة مُعادية لمصر
بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يهزم شيفيلد في مستهل مشواره ببريميرليج
كرة طائرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الإثنين.. إيقاف مرتضى منصور 6 مباريات.. والأهلي يهزم الزمالك في الكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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