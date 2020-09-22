ميدو: أنصح مرتضى بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نصح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مرتضى منصور، رئيس النادي، بالتعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للأبيض، أو الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ويبحث الزمالك عن مدير فني حاليا لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل قيادة الفريق الأبيض في دوري أبطال إفريقيا والموسم المقبل.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" اليوم الإثنين: "أنصح مرتضى منصور بالتعاقد مع جايمي باتشيكو، أو هيكتور كوبر كخيار ثاني".

وأضاف: "الزمالك في حاجة إلى مدرب تعتمد مدرسته على الهجمة المرتدة مع وجود أجنحة سريعة، وحقق بهذه الطريقة الفوز في المباريات الكبرى، وهذا ما قلته لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة".

وتابع: "مرتضى يعرف أن نصيحة ميدو تكون لمصلحة الزمالك، وأتمنى أن يستمع إلى نصيحتي".

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وأوضح: "باتشيكو منظم للغاية خاصة على المستوى الدفاعي، ولاعبو الزمالك يرغبون في توليه المسؤولية الفنية للفريق".

وأكد: "من يقول أن كوبر كان سيئا مع منتخب مصر لا يفقه شيئا في كرة القدم، طريقته كانت الأنسب للمنتخب مصر ولو تغيرت طريقة لعبه كان المنتخب (هيشيل الطين)".

أضاف: "منتخب مصر لم يمتلك اللاعبين القادرين على اللعب بشكل هجومي والتحول الهجومي المميز لذلك كانت طريقة كوبر هي الأنسب، وهذا ما أكده لي كوبر وجهازه الفني".

وأتم ميدو قائلا: "كوبر خيار مثالي لتدريب الزمالك، سيعيد ما كان يفعله مع إنتر ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني".