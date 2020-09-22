كريم نيدفيد يوضح حقيقة انتهاء مشواره بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كريم وليد "نيدفيد"، لاعب الأهلي، أنه لن يستعجل العودة للملاعب، ويخوض حاليا مرحلة متقدمة من التأهيل تحت إشراف طبيب، مشيرًا إلى أنه تخطى مرحلة العلاج الطبيعي.

وقال نيدفيد لقناة صدى البلد عبر برنامج "الماتش":" تخطيت مرحلة العلاج الطبيعي وحاليا نبنى العضلى من البداية وهذا يحتاج لبعض الوقت، ونسير بخطوات بطيئة لكنها مدروسة، وفي حال تخطى هذه المرحلة سيكون بعدها مرحلة الملعب وستكون أسهل".

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وأضاف، أنه ليس هناك وقت محدد للعودة للمشاركة مع الفريق، لكنه يتمنى أن يكون مع زملائه في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن ما أثير خلال الفترة الماضية حول انتهاء مشواره بسبب الإصابة مجرد شائعة، مؤكدا أنه يركز فقط في التأهيل ولا يشغل باله بالرد على تلك الأمور.

وأوضح، ان حالته تتحسن بشكل جيد، ويتمنى أن يتواجد مع الفريق في الموسم المقبل، لافتا أن اسمه لم يرفع من القائمة والأهلي لم يتأخر في أي شيء يخص علاجه أو سفره.