مانشستر سيتي يستهل مشواره في بريميرليج بثلاثية أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

استهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على مضيفه وولفرهامبتون 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثانية التي شهدت فوز استون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد 1 /صفر.

وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حين تقدم الجناح البلجيكي كيفين دي بروين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 20 ثم أضاف لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة رد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون لكن المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس أكد أحقية سيتي في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وعلى ملعب فيلا بارك، تعرض شيفيلد لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه جون إجان في الدقيقة 12 بعد إعاقة اولي واتكينز وهو في طريقه للانفراد بالمرمى.

واستغل استون فيلا النقص العددي في صفوفه ضيفه وحسم الفوز في الدقيقة 63 بواسطة المدافع الشاب إزري كونسا بضربة رأس مستغلا تمريرة تيرون مينجز.

وحقق بذلك استون فيلا الفوز في أول مباراة له هذا الموسم في الوقت الذي خسر فيه شيفيلد للمرة الثانية على التوالي.