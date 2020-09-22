لقطة الدوري.. الحكم المساعد في لقاء إنبي والإسماعيلي يتحدث لمصراوي عن تقبيل يده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هشام الدسوقي الحكم المساعد لمباراة إنبي والإسماعيلي التي أُقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري We المصري، إن ما صدر منه عقب إلغاء هدف الفريق البترولي كان تصرف لا إراديًا.

ولفت الدسوقي، الأنظار خلال المباراة التي فاز بها إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة ال28 من بطولة الدوري، بعدما رفع رايته بداعي التسلل على محمد شريف لاعب الفريق البترولي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

واعترض لاعبو إنبي، ولجأ محمد يوسف حكم الساحة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة قرار الدسوقي.

وبالفعل أيد يوسف قرار مساعده وأكد وجود حالة تسلل على محمد شريف ليتم إلغاء الهدف.

لقطة المباراة لم تكن في إلغاء الهدف، ولكن كانت عندما سلطت الكاميرا الضوء على التوتر والقلق الذي ظهر على ملامح الحكم المساعد الذي قام بتقبيل يده عقب التأكد من صحة قراره.

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الخليج 365 تواصل مع هشام الدسوقي لسؤاله عن اللقطة، ليقول: " التصرف جاء لا إراديًا، الحكام يتعرضون لضغوطات كبيرة".

وتابع: "أثناء اللعبة، أبلغت غرفة الفيديو أن هناك قرار مؤجل (delay)، انتظرت انتهاء اللعبة وقمت برفع الراية بوجود حالة تسلل، وعند مراجعتها تم التأكد من صحة قراري".

وأضاف: " الحكم قد يتسبب في هبوط فريق، إقالة جهاز فني وربما لجنة حكام بسبب خطأ غير مقصود في مباراة".

وواصل: "الرياضة في مصر صعبة للغاية، في أوروبا الخطأ في المباراة مجرد خطأ، لكن في مصر (الحكام الحيطة المايلة)".

وعن رأيه في تطبيق تقنية الفيديو، قال: "الـVAR رفع عن الحكام الكثير من الضغوطات بكل تأكيد، لكن يبقى على الحكم التركيز في المباراة للوصول بها إلى بر الأمان".

جدير بالذكر أن فوز إنبي في مباراة اليوم، رفع رصيده إلى النقطة 38 احتل بها المركز السابع، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 31 في المركز الثاني عشر.