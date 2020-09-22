ميدو: أيمن حفني طلب الرحيل عن الزمالك واللاعب لم يكن محظوظا

أكد أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، أن أيمن حفني نجم القلعة البيضاء، هو من طلب الرحيلعن صفوف الفريق، مشيرا أن اللاعب لم يكن محظوظا.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "حفني هو من طلب الرحيلعن الزمالك والعودة لمصر المقاصة حتى يلعب في هدوء أكثر".
وأضاف: "حدث أزمة في قيده بمصر المقاصة وبعدها ذهب للمقاولون فجاءت فترة الكورونا لذلك كان غير محظوظ".
وختم حديثه قائلا: "حفني من اللاعبين الموهوبين في مصر"
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