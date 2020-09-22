نجم الزمالك السابق : بيراميدز لا يمتلك الهوية ورمضان صبحي أخطأ بالانتقال إليه

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن نسبة فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد 5% فقط. وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "صعب فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد فالفريق لا يمتلك الهوية التي تجعله قادرا عن ذلك". وتطرق عيد للحديث عن رمضان صبحي الذي انتقل إلى بيراميدز قال: "رمضان أخطأ بالانتقال إلى بيراميدز في هذا الوقت يجب أن تبني تاريخ لنفسك الأول وكنت أفضل أن يبقى في الأهلي". أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "صعب فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد فالفريق لا يمتلك الهوية التي تجعله قادرا عن ذلك". وتطرق عيد للحديث عن رمضان صبحي الذي انتقل إلى بيراميدز قال: "رمضان أخطأ بالانتقال إلى بيراميدز في هذا الوقت يجب أن تبني تاريخ لنفسك الأول وكنت أفضل أن يبقى في الأهلي".

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