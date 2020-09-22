نجم الزمالك السابق : "كارتيرون لم يكن عالي "فنيا"

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق لم يكن الخيار الأمثل للزمالك ولكن لم يتحدث بذلك وقت وجوده حتى لا تخرجالجماهير وتشير إلى أنه يهدم استقرار الفريق.
وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو علىشاشة قناة النهار: "كارتيرون مكانش عالي فنيا وكانت ميزته في قدرته على إدارة المباريات الكبرى فضلا عن الشق البدني".
أضاف: "كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك في الوقت الحالي هذا ما أعلمه".
وختم: "القدرات والإمكانيات الخاصة للاعبي الزمالك ساعدت كارتيرون على النجاح".
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