أحمد عيد: كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق لم يكن الخيار الأمثل للزمالك ولكن لم يتحدث بذلك وقت وجوده حتى لا تخرج

الجماهير وتشير إلى أنه يهدم استقرار الفريق.

وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة

قناة النهار: "كارتيرون مكانش عالي فنيا وكانت ميزته في قدرته على إدارة المباريات الكبرى فضلا عن الشق البدني".

أضاف: "كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك في الوقت الحالي هذا ما أعلمه". وختم: "القدرات والإمكانيات الخاصة للاعبي الزمالك ساعدت كارتيرون على النجاح".