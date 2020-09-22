أحمد عيد: ثقة حسن شحاتة كانت نقطة فارقة في مسيرتي

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن ثقة حسن شحاتة منتخب مصر الأسبق كانت نقطة فارقة في مسيرتي. وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "في مباراة زيمبابوي خرجت من التشكيل الأساسي لحساب سمير صبري". صبري". أضاف: "وقتها شوقي غريب تحدث معي وقال لي إنني من أهم اللاعبين وثقة حسن شحاتة وشوقي غريب كانت نقطة فارقة معي". واردف "اكتسبت شخصية قوية من ثقة حسن شحاتة في شخصي". Advertisements أكد أحمد عيد نجم الزمالك الأسبق أنه كان يبذل قصارى جهده في المباريات التي يخوضها ضد الزمالك. كان يبذل قصارى جهده في المباريات التي يخوضها ضد الزمالك. وقال "كنت بموت نفسي ضد الزمالك وهذا ما تربيت عليه في النادي وهذا هو الاحتراف". أضاف: "المشير طنطاوي سبب تغيير وجهتي من إنبي إلى حرس الحدود". وختم حديثه قائلا: "في حرس الحدود كنا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى وكنا فريق رائعا وكنا نلعب 4-4-2 والمشير طنطاوي دعمنا ودعم كابتن طارق العشري".

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