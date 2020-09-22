تامر عبد الحميد: أعلم برحيل كارتيرون عن الزمالك منذ 3 شهور

أكد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، انه يعلم منذ 3 شهور بقرار كارتيرون بالرحيل عن الفريق.
وقال تامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرفضائية صدى البلد:" كارتيرون كان يبحث عن عرض مناسب للرحيل عن الزمالك مؤكدا أن كاريترون لم يوفق مع التعاون في مباراة اليوم بسبب طريقة رحيله عن الأبيض.
وتابع أن إدارة الزمالك تعاملت بشكل محترم مع كارتيرون ولكن اخطأ في وجود شرط جزائي بقيمة راتب شهرين في عقد كارتيرون لتحجيمه. وأتم أن الزمالك "مطمع" لأي شخص يتولى قيادة الفريق .
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