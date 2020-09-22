جيلبرتو يكشف عن أصعب بطولة حققها مع الأهلي ويقارن بين فايلر وجوزيه

أكد جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الإسماعيلي دائما كان يخلق صعوبات للفريق.
وقال جيلبرتو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الإسماعيلي كان يخلقصعوبات للأهلي في الدوري لكننا تمكنا من الفوز بهدف فلافيو في المباراة الفاصلة عام 2008، وكانت المباراة والبطولة الأصعب بالنسبة لي مع الفريق". وأكمل: "فايلر توج بالدوري لكنه لم يصل لمستوى البطولات التي حصدها مانويل جوزيه، الأثنين مختلفين تماما".
وتابع: "البرتغالي درب أفضل جيل في مصر، وتلك اللحظة كانت مصر تسيطر على إفريقيا في الأندية والمنتخبات".
وأضاف: "عندما نقيم مدربي الأهلي، فإن مانويل جوزيه يعد حالة فريدة".
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