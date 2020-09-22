ثنائية إبراهيموفيتش تهدي ميلان الفوز على بولونيا 

وضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بصمته مجدداً ومنح فريقه ميلان الفوز على حساب بولونيا.



قاد إبراهيموفيتش ميلان للفوز على ضيفه بولونيا 2-0 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأثبت إبراهيموفيتش (38 عاماً) مجدداً أن العمر مجرّد رقم بالنسبة له عندما ارتقى لعرضية الفرنسي ثيو هيرنانديز وبصم على الهدف الأول (35) قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء (51).



وكان إبرا أبرز نجوم ميلان في الموسم الفائت بتسجيله 10 أهداف خلال 18 مباراة مع الروسونيري.



وسار ميلان على درب الفرق الكبيرة الأخرى التي حققت الانتصار في افتتاح الدوري مثل يوفنتوس حامل اللقب ونابولي.



وكاد بولونيا أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين من صافرة بداية الشوط الأول إثر خطأ دفاعي من أصحاب الأرض استغله روبرتو سوريانو بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم بعد اصطدامها بأحد المدافعين.



وظهرت خطورة إبراهيموفيتش بعد تمريرة داخل المنطقة من دافيدي كالابريا، فراوغ مدافع بولونيا وسدد بجانب القائم (12)، قبل أن يتحول السويدي إلى ممرر لكرة عرضية صدها الحارس البولندي لوكس سكوروبسكي وتهيأت أمام الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر الذي أطاح بها فوق المرمى الخالي من حارسه (28).



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ولم يتأخر إبراهيموفيتش المتربص داخل المنطقة في هز شباك الفريق الضيف بعدما ارتقى لتمريرة عرضية من المدافع الفرنسي هيرنانديز حولها برأسه في الشباك (36).



تابع ميلان ضغطه في الشوط الثاني على أمل تسجيل الهدف الثاني، فحقق مبتغاه عبر إبراهيموفيتش الذي ترجم بنجاح بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد احتكامه إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لاحتساب خطأ من ريكاردو أورسيليني على بن ناصر (51).



ومرة أخرى كان السويدي الأكثر خطورة عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة صدها الحارس سكوروبسكي (54).



وشكل بولونيا خطراً على مضيفه في الدقائق الأخيرة، فهدد مرماه عبر البديل الدنماركي أندرياس سكوف أولسن بتسديدة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء صدها الحارس جانلويجي دوناروما (79) الذي تعملق مجدداً أمام تسديدة نيكولا سانسوني (84).



وطرد الحكم مدافع بولونيا الهولندي ميتشل دايكس في الدقيقة 88 لنيله بطاقة صفراء ثانية.

المصدر: بي إن سبورت