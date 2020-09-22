رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بفوز لنادي مانشستر سيتي على حساب نظيره فريق والفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يحصل نادي مانشستر سيتي على ثلاث نقاط وتوقف نادي والفرهامبتون عند ثلاث نقاط بعد نهاية جولتين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويتصدر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز كل من نادي إيفرتون وآرسنال بالإضافة إلي نظيره فريق ليفربول بعد الفوز فى أول جولتين من عمر البطولة الإنجليزية.

ويتصدر لوين مهاجم إيفرتون جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 4 أهدف ومعه المهاجم الدولي الكوري سون لاعب نادي توتنهام ثم يأتي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح برصيد 3 أهداف وجيمي فاردي برصيد هدفين.