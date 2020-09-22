رياضة | تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضمت قائمة الفريق ٢٠ لاعب، محمود كوكو، و عبد الرحمن، و عبد الله شلبي، وأحمد عيد، وكريم يكن، باسم عادل، ومحمد شيكا، وأحمد وائل، و محمد علاء هيكل، و أشرف أنور، و محمود قطب، نور العريان ، وخالد لطفي، وأحمد فتحي، ومحمود عقل، عبوده عبد الغفار، وحسن يسن، وعصام عابدين، واسامه مرعي، وعماره نيمار.
ويذكر أن منتخب السويس ياتى في المركز الرابع برصيد ٢٥نقطة ، أما الداخلية في مركز الوصيف برصيد ٣١ نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط