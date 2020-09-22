رياضة | نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني توصل لإتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع مدافعه الإسباني إيريك جارسيا.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن الناديين الإسباني والإنجليزي إتفقا على أن ينتقل النجم الإسباني إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الإعلان الرسمي عن انتقال جارسيا إلى برشلونة لن يتم حتى يجد مانشستر سيتي مدافعًا جديداً في السوق ليحل محل المدافع الكتالوني.

وأوضح البرنامج الإسباني أن إيريك جارسيا سينضم إلى كلا من بيكي ولينجليت وأراوخو بصفتهم قلوب دفاع الفريق الكتالوني لأن كلا من صامويل أومتيتي وتوديبو أصبحوا خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.