رياضة | جمهورية شبين يتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق جمهورية شبين معسكرا مغلقا في فندق جامعة المنوفية، استعدادا للمواجهة المرتقبة، على ملعبه، أمام فريق نجوم المستقبل، التي ستنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر، من منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني.

وتضم قائمة الفريق المنوفي، كلا من، أحمد المحرات، أمير نعمان، خالد مسعد، محمود حميد، أيمن العادلي، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، محمود شعلان، أيمن سعد، محمد خالد، فوفانا، محمد ابو طالب، اسلام محمد، مصطغى هاني، شريف مجدي، أحمد صادق ميدو، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، أحمد سامي.

واستبعد المدير الفني، يوسف علاء، ومحمد شعراوي، وسيسية، ومحمد منصور، ومصطفى شلبي، ووائل علي، وعمرو زينهم، وعمرو ثابت، ومحمود مقلد، ومحمد رمضان، بجانب غياب محمد سعيد شيكا للإيقاف، ومصطفى حافظ، وحمد محمد، للإصابات.

ويخوض الجمهورية اللقاء، وفي رصيده 22نقطة، بالمركز السادس، حيث فاز في 5 مباريات، من 17 مباراة خاضها، وتعادل في 7 جولان، وتلقى 5 هزائم، وأحرز 11 هدف، وعليه 9 أهداف.

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وفي المقابل، يملك الضيوف، 21 نقطة، بالمركز الثامن، حيث فاز في 5 مباريات، من 17 مباراة خاضها، وحقق 6 تعادلات، وتعرض ل6 هزائم، وسجل 20 هدف وعليه 17 هدف.

هدافي الفريقان

ج شبين : مصطفى زيكو، ومحمود خالد برصيد 3 أهداف، طلبة محمد هدفين.

النجوم : محمود صابر 7 أهداف، حسين حمدي 4 أهداف، اسلام هشام هدفين، أحمد غريب هدفين.