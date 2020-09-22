رياضة | مانشستر سيتي يهزم ولفرهامبتون بالثلاثة في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم ولفرهامبتون بالثلاثة في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب مضيفه ولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حين تقدم الجناح البلجيكي كيفين دي بروين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 20 ثم أضاف لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة رد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون لكن المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس أكد أحقية سيتي في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.