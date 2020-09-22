رياضة | العضاض يقترب من أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر العضاض يقترب من أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة أصبح قريبًا من الاستقرار على وجهته الجديدة في الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة الذي طلب منه الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس سواريز أصبح قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأنه توصل لاتفاق كامل معهم على الشروط الشخصية إلا أنه هناك تفاصيل بسيطة تفصل النجم الأوروجواياني عن الانضمام لأتلتيكو مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد اتفق مع لويس سواريز على إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.

Advertisements

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الثنائي ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس وراء موافقة لويس سواريز على الانتقال للفريق الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك بعض العقبات، أولها أن برشلونة يرغب في جمع بعض الأموال من وراء رحيل لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العقبة الثانية تتمثل في أن أتلتيكو مدريد يحتاج للتخلص من دييجو كوستا للحصول على المال وبالتالي يتمكن من التعاقد مع لويس سواريز.