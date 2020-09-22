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رياضة | بقيادة إبراهيموفيتش.. ميلان يعبر عقبة بولونيا في الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بقيادة إبراهيموفيتش.. ميلان يعبر عقبة بولونيا في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ميلان فوزًا غاليًا على حساب ضيفه بولونيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح إبراهيموفيتش الذي سيبلغ عامه التاسع والثلاثين في الثالث من أكتوبر المقبل، التسجيل في الدقيقة العاشرة بضربة رأس مستغلا تمريرة ثيو هيرنانديز.

وأضاف المهاجم السويدي المخضرم الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.

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وفرض ميلان سيطرته على أغلب فترات المباراة وكان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف.

وأنهى بولونيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميتشيل دايكس قبل دقيقتين من النهاية.

واستقبل ميلان الف شجع في ملعب جوزيبي مياتزا بعد تخفيف الحكومة إجراءات السلامة الخاصة بمكافحة .

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