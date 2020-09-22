رياضة | تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل.

رحيل فايلر عن الأهلي

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وتلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضا من النادي السعودي، مقابل 6 ملايين دولار في عقد يمتد لمدة موسمين يحصل خلالها على منحة تعاقد قدرها مليون دولار من قيمة العقد خالصة.

من جانبه طلب المدرب السويسري رنيه فايلر مهلة لحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدً الأسبوع الأول من أكتوبر القادم خاصة وأنه سيكون انتهى بشكل كبير من بطولة الدوري المصري ومعرفة مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رحيل المدرب السويسري رنيه فايلر عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.