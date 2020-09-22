رياضة | روبياليس يفوز بانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر روبياليس يفوز بانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز لويس روبياليس، برئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم مرة أخري، ليظل على رأس الاتحاد حتى عام 2024.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد مساء اليوم الأثنين، فقد فاز روبياليس صاحب الـ43 عامًا المحترف السابق بتأييد 90 عضوا من إجمالي 140 عضوا يحق لهم الانتخاب.

يذكر أن روبياليس يترأس الاتحاد منذ مايو 2018.

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وشغل روبياليس منصب رئيس نقابة اللاعبين الإسبان في الفترة بين 2007 حتى 2017.

وقال روبياليس إنه عازم على أن يجعل من الاتحاد الإسباني في السنوات الأربع المقبلة " أفضل اتحاد في العالم".

ولم يكن هناك مرشح منافس أمام روبياليس المثير للجدل، وكان حارس المرمى الدولي السابق ايكر كاسياس قد أعلن في فبراير الماضي ترشحه، لكنه عاد وسحب الترشح في يونيو الماضي وقال كاسياس صاحب الـ39 عامًا إن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة كورونا.