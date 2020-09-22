الامارات | شباب الأهلي يفاوض هيلدون راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفاوض هيلدون راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر في شباب الأهلي أن «راموس تم ترشيحه لتعويض غياب البرازيلي ليوناردو دي سوزا لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر بداعي الإصابة»، مشيراً إلى أن «راموس أبدى استعداده للانضمام إلى شباب الأهلي».

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