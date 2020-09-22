الامارات | منحة الـ 200 ألف درهم لـ «الهواة» بحاجة إلى ضوابط وشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن منحة الـ 200 ألف درهم لـ «الهواة» بحاجة إلى ضوابط وشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رياضيون اتحاد كرة القدم بتعزيز الجوانب الإيجابية للمنحة المالية التي يقدمها الأخير إلى أندية في الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» وقدرها 200 ألف درهم شهرياً، يستفيد منها العربي والتعاون ومسافي ومصفوت، فيما توقف صرفها لنادي رأس الخيمة لانسحابه من الدوري.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المنحة بحاجة إلى ضوابط وشروط لتعزيزها بأفكار جديدة تسهم في دعم الإيجابيات والحد من السلبيات لإنجاحها بشكل أكبر، ومنها العمل على منح المدرب المواطن دوراً أكبر وإلزام النادي المستفيد بعدم الانسحاب وتنشيط المراحل السنية».

وكان اتحاد كرة القدم قد قرر منح 200 ألف درهم للأندية العائدة من الانسحاب بداية من موسم 2016-2017 بشكل شهري طوال الموسم.

من جهته، قال مساعد مدرب الوصل ولاعب الجيل الذهبي سالم ربيع: «يمكنني اعتبار المنحة التي تقدم للبعض من أندية الدرجة الأولى أنها من القرارات المهمة لتحقيق الاستقرار في دوري الدرجة الأولى للإيجابيات العديدة التي تحققت بسببها في بقاء أندية لها تاريخها في الكرة الإماراتية، وكنت أتمنى أن يستفاد منها أكثر من عدد الأندية الحالية، واستغرب لعدم استفادة اندية الرمس والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة منها».

وتابع: «أتمنى أن يتم رفع قيمة المنحة لأكثر من 200 ألف درهم بسبب الارتفاع الحاصل في النفقات بشكل عام، وكما أن لها إيجابيات فهناك سلبيات لابد من العمل على تذليلها لتعم الفائدة الحقيقية المرجوة منها، مثل إلزام الأندية المستفيدة من المنحة المالية بإسناد مهمة تدريب الفريق الأول لمدرب مواطن لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى، وبذلك يتحقق هدفان مهمان بدعم المدرب المواطن من النادي مقابل دعم النادي من قبل اتحاد الكرة، وإلزام النادي المستفيد من المنحة بعدم الانسحاب من البطولة متى أراد، وبخلاف ذلك إلزامه بتسديد المبالغ التي استفاد منها وذلك لتأمين الاستقرار».

وأضاف: «أتمنى أن تكون هنالك لجنة من قبل اتحاد الكرة معنية بالاستثمار تتفقد الأندية المستفيدة من المنحة لتشجيعها على البحث عن البدائل أو تعزيز الميزانية وتشجيعها على عدم الاعتماد على المنحة»، وبين سالم ربيع أنه «من المهم تشجيع أي نادٍ متعثر مالياً على استثمارها، وليس الابتعاد عنها لأهميتها، واصفاً التجربة بأنها تستحق دعمها من قبل مختلف الجهات».

بدوره، قال المدرب والإداري السابق لنادي دبا الحصن سعيد الوتري: «إن التجربة تُعد غنية بالفوائد وأهمها أن وجود الفريق الأول أبقى على تطلعات لاعبي فرق المراحل السنية بالتدرج وصولاً لتمثيل الفريق الأول، ما يستدعي ربط استمرار المنحة المالية وزيادة قيمتها المادية بدعم إدارات الأندية المستفيدة من المنحة لفرق المراحل السنية ولو لفريق الشباب بأقل تقدير».

وتابع: «من المهم جداً تعزيز القيمة المالية لأكثر من 200 ألف درهم لتمكين الأندية المستفيدة من استثمار ذلك لبناء فريق يسهم في تقوية البطولة، لكن ذلك لا يمنع أن تكون هنالك سلبيات لابد من الحد منها، وأبرزها أن المنحة عطلت الاستثمار في بعض الأندية لذلك لابد من ربط المنحة بآلية ملزمة بوجود قسم للاستثمار مهمته البحث عن عوائد بديلة دون الاعتماد الكلي على المنحة».

وأكمل: «من الصعب أن ترفع الأندية المستفيدة من المنحة لسقف تطلعاتها للمنافسة على الصعود لدوري المحترفين كنتيجة لإمكانياتها المحدودة، والتي تعتبر من السلبيات التي برزت الى الواجهة، لذلك لابد من آلية دعم مضافة تتمثل بمنح الأندية المستفيدة من المنحة مكافئة مالية للنادي الذي يحتل مركزاً متقدماً».

أمّا المدرب السابق لنادي الإمارات التونسي نورالدين العبيدي، فقال: «من المهم جداً أن يقوم اتحاد الكرة بعمل تقييم شامل لهذا المشروع بما يمهد لتطويره نحو الأفضل بمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، ومنها إلزام الأندية التي استفادت من المنحة بعدم الانسحاب مستقبلاً».

وتابع: «200 ألف درهم كمبلغ لمشاركة الفريق الأول تُعد غير كافية، لذلك فإنه من المهم أن يسهم اتحاد الكرة في تقديم المشورة الى اندية الأولى بخبرته لإيجاد موارد أخرى، اضافة الى دعم مفهوم النقل التلفزيوني مقابل المال».

وأكمل: «أقترح أن تكون هناك منحة مالية من الاتحاد تمنح للأندية المستفيدة، وحسب الترتيب في آخر الموسم».

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إيجابيات المنحة

- الحفاظ على استمرارية الفرق بدوري الدرجة الأولى.

- تعديل سقف رواتب اللاعبين.

- إعادة العديد من الأندية إلى الواجهة.

- منح اللاعبين فرصة اللعب بعد طول انتظار على دكة الاحتياط.

- إنعاش فرق المراحل السنية.

سلبيات المنحة

- لم تثنِ أندية عن الانسحاب مثل نادي رأس الخيمة.

- عطلت الاستثمار والبحث عن عوائد بديلة بالاعتماد الكلي على المنحة.

- خفضت من سقف تطلعات الأندية.

- أخرت عمل أندية في عملية استكشاف الموهوبين.

- لم تفد المدرب المواطن.

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