الامارات | اليبهوني: فوز فريق الإمارات بطواف فرنسا للدرّاجات الهوائية «تاريخي»

شكرا لقرائتكم خبر عن اليبهوني: فوز فريق الإمارات بطواف فرنسا للدرّاجات الهوائية «تاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات مطر سهيل اليبهوني، إن الإنجاز الذي حققه الفريق بفوزه بلقب طواف فرنسا للدرّاجات الهوائية يعتبر انعطافة تاريخية في مسيرة مشاركات الفريق في السباقات العالمية، لما يتمتع به السباق من قيمة ومكانة مرموقة في العالم، على حد تعبيره.

وقال في بيان أمس: «يعتبر الفوز انتصاراً مميزاً في تاريخ رياضة الإمارات، ونحن فخورون بالإنجاز والأداء والمستوى المبهر الذي ظهر عليه الفريق في مراحل طواف فرنسا»، مضيفاً: «إن فريق الإمارات حقق نقلة نوعية كبيرة بفوزه بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخ طواف فرنسا ومسيرته الواعدة».

وأشاد اليبهوني بالدراج السلوفيني الواعد تيدي بوجاتشر، الذي نجح في اقتناص القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام والفوز بالقميص الأبيض والقميص الأحمر، مباركاً لكل الدراجين بالفريق والكادرين الفني والإداري، مؤكداً أن الفريق يتطلع بقوة خلال الفترة المقبلة لتسجيل المزيد من الانتصارات والنجاحات في السباقات العالمية.

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