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الامارات | البرازيلي فيغريدو يجتاز الفحص الطبي في الوصل

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم اجتياز اللاعب البرازيلي جواو فيغريدو الفحص الطبي الذي أجراه، أمس، في دبي تمهيداً لانضمامه إلى «الإمبراطور» قادماً من أوفي كريت اليوناني.

وسيكمل فيغريدو عقد الأجانب الأربعة في صفوف الوصل عقب انضمام البرازيلي ويلتون سواريز إلى الشارقة، إذ تضم قائمة «الفهود» كلاً من البرازيلي سانتوس نيريس والأرجنتيني نيكولاس أوروز، كما تم إعادة قيد البرازيلي رونالدو مينديز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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