الامارات | البرازيلي فيغريدو يجتاز الفحص الطبي في الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي فيغريدو يجتاز الفحص الطبي في الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم اجتياز اللاعب البرازيلي جواو فيغريدو الفحص الطبي الذي أجراه، أمس، في دبي تمهيداً لانضمامه إلى «الإمبراطور» قادماً من أوفي كريت اليوناني.

وسيكمل فيغريدو عقد الأجانب الأربعة في صفوف الوصل عقب انضمام البرازيلي ويلتون سواريز إلى الشارقة، إذ تضم قائمة «الفهود» كلاً من البرازيلي سانتوس نيريس والأرجنتيني نيكولاس أوروز، كما تم إعادة قيد البرازيلي رونالدو مينديز.

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