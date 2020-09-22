الامارات | مجلس دبي الرياضي يحصل على 3 شهادات «آيزو» في نظام الإدارة المتكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يحصل على 3 شهادات «آيزو» في نظام الإدارة المتكامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن حصوله على ثلاث شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل، التي تجمع بين نظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (آيزو 45001)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001).

من جهته، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «تواصل إمارة دبي حصد النجاحات، بفضل رؤية حكومتها الرشيدة، وحرصها على جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين والمقيمين على أرضها، وبحصول مجلس دبي الرياضي على هذه الشهادات فهو يجني ثمار الجدية والانضباط في العمل، ويؤكد نجاحه في مهمته». بدوره، قال مدير الشركة السويسرية المانحة للشهادات، لوكاس بلجيان: «منحت المنظمة الدولية للمعايير هذه الشهادات بعد إجراء العديد من الزيارات، والتدقيق على العمليات والإجراءات الخاصة بالمجلس».

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